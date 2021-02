Kassenzettel-Lotterie lockt mit bis zu 5 Mio. Euro

Wer an dieser Kassenzettel-Lotterie teilnehmen will, muss sich online einen Lotteriecode besorgen, der bei den Zahlungen vorzuweisen ist. So können Kunden an den wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Ziehungen teilnehmen und Geld gewinnen. Die monatlichen Ziehungen beginnen am 11. März, die wöchentlichen ab Juni.