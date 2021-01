Wetter wird kommende Woche Tag für Tag milder

Hoch bringt am Mittwoch sehr milde Luft

Eine westliche Höhenströmung bringt sehr milde Luft, eingelagerte Störungszonen aber auch recht unbeständiges Wetter. So ziehen einige Wolkenfelder über den Himmel und zunächst regnet es noch recht verbreitet. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter im Norden und Osten, im Westen trifft am Nachmittag aber bereits die nächste Störungszone ein. Schnee fällt oft erst oberhalb von 1500 bis 1800 Meter Seehöhe. Generell wetterbegünstigt ist der Süden, hier bleibt es weitgehend trocken, ein paar Wolkenfelder ziehen aber auch hier durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, in exponierten Lagen auch lebhaft aus Südost bis Südwest. Frühtemperaturen oft plus ein bis plus fünf Grad, nur im Süden ist es noch frostig, Tageshöchsttemperaturen fünf bis 14 Grad.