Pflege und Matura: Eine doppelte Ausbildung

Nach fünf Jahren wird mit Matura abgeschlossen. Erfahrungen im Pflege- und Sozialberuf gesammelt werden im Rahmen mehrerer Praktika. Tamara Hiemetsberger erzählt: „Ich lerne zum Beispiel, wie man mit an Demenz erkrankten Menschen umgeht. Wir spielen Memory, singen oder turnen“, so die Schülerin. Dass man mit kleinen Gesten Positives bewirken könne, gefalle ihr an der Tätigkeit sehr. Im Schuljahr 2021/2022 bieten Caritas und AWZ Soziales Wien nun auch in der Bundeshauptstadt die „doppelte Ausbildung“ an. Info: seegasse.caritas-wien.at