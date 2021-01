Raffl feiert mit Flyers dritten Sieg in Folge

Der Kärntner Michael Raffl hat am Samstag in der National Hockey League (NHL) mit den Philadelphia Flyers den dritten Sieg in Serie gefeiert. Nach zwei Erfolgen bei den New Jersey Devils glückte gegen die New York Islanders ein 3:2-Heimsieg nach Verlängerung. Die Gastgeber führten nach 14 Min. 2:0, kassierten aber schon in Minute 32 den Ausgleich. Scott Laughton traf nach 3:16 Overtime-Minuten für die bei gesamt nur 17 Torschüssen effizienten Flyers entscheidend.