Farbbeutel-Attacke auf steirische ÖVP-Zentrale

Am Vormittag tauchte im Netz ein Bekennerschreiben aus der Antifa-Szene auf. Darin heißt es: „In der Nacht auf den 29. Jänner haben Antifaschist*innen in Graz die Parteizentrale der ÖVP Steiermark markiert. Getroffen hat es die Hauptverantwortlichen, gemeint sind beide verantwortlichen Koalitionsparteien. Der Grund hierfür sind die unzähligen Abschiebungen der letzten Monate, die sich in Ekelhaftigkeit überbieten. Am 28. Jänner wurde eine Familie in Wien durch die österreichische Polizei gewaltvoll aus ihrem Leben gerissen. In klassisch verlogener Strategie sprach sich die Bundesregierung am NS-Gedenktag noch gegen Antisemitismus und Rassismus aus, Stunden später lassen sie eine Familie abschieben. Nazis morden, der Staat schiebt ab! Das ist dasselbe Rassisten-Pack!“