1478 Neuinfektionen und 45 weitere Todesopfer

Die meisten Neuinfektionen wurden aus Niederösterreich mit 317 gemeldet, gefolgt von der Steiermark mit 259. 241 neue Fälle wurden in Wien verzeichnet, 238 in Oberösterreich, 168 in Salzburg und 94 in Tirol. Kärnten registrierte 88 Neuinfizierte, Vorarlberg 63 und das Burgenland zehn.