Dolly Buster: So schlecht geht es ihr wirklich

Besonders zermürbend: Das Geräusch sei ständig da - „und manchmal ist es ganz schlimm, vor allem beim Schlafen“. Weil sie ein Jahr lang „wegen dieses Drecksgeräusches“ nicht schlafen konnte, sei sie sogar in der Betty-Ford-Klinik gewesen. „Ich musste Tabletten einnehmen, nur hatten die sich über Monate so stark im Körper angereichert, dass ich hinterher auch tagsüber wie benebelt war“, so Buster, die nun gestand: „Irgendwann sagt man sich: ,Dann kannst du dich auch selber umbringen.‘“ Immer wieder würden sie die Gedanken an den Selbstmord quälen.