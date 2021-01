„Führungsfigur“ Schnaderbeck auf dem ersten Platz

Viktoria Schnaderbeck, am 4. Jänner 30 geworden, verteidigt seit Sommer 2018 bei Arsenal. „Fühlt sich gut an, bei diesem Verein, mit dieser Philosophie, diesen Spielerinnen und Mitarbeitern zu sein.“ Lockdown-bedingt kann der Liga-Vierte derzeit nicht in den Titelkampf eingreifen. Viki laboriert noch an den Folgen einer Knieverletzung im Spätherbst. „Das hat sich nicht gebessert. Ich mache eine Therapie, muss noch länger pausieren.“ Sie hatte ja auch das Doppel zum EM-Quali-Abschluss gegen Frankreich und Serbien verpasst. „Bitter, dass ich gerade in den entscheidenden Spielen nicht dabei war.“