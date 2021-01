Schnäppchenregal und Bestellservice als Notlösung

Bestellnummern in der Auslage

Die Schuhmodelle in der Auslage in der Eisenhandstraße sind mit Bestellnummern versehen. „Kunden können sich telefonisch oder per Mail erkundigen, ob ihre Größe lagernd ist. Bezahlt wird bei Abholung. Passt der Schuh zuhause nicht, gibt es natürlich das Geld zurück.“