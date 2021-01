Ein Leben wie ein Karussell

Schon mit 20 war Fery Keinrath von Kirtag zu Kirtag getourt, betrieb Ringelspiel, Autodrom & Co. „Das Leben ist wie ein Karussell“ waren seine Worte. Kaum hatte das Original beim Kirtag im Heimatort das Werkel in Betrieb genommen, ist es schon rundgegangen. Mit Schwung war Keinrath Präsident des Wiener Schaustellerverbandes sowie Fachgruppenobmann für Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Bundeshauptstadt. Bis zuletzt galt seine ganze Fürsorge der Familie und der Firma.