Verlängerung des Lockdowns: Was bewirkt sie?

Für viele scheint der aktuelle, dritte Lockdown nie enden zu wollen. Seit dem Stefanitag ist der Handel wieder geschlossen, Home-Office und Home-Schooling stehen an der Tagesordnung und die schrittweise Öffnung ab dem 25. Januar bleibt aus. Stattdessen geht der längste Lockdown in eine Verlängerung - zumindest bis 7. Februar. Doch was bringt der Lockdown? Kommt er überhaupt noch bei der österreichischen Gesellschaft an? Darüber diskutiert Moderatorin Katia Wagner mit ihren Gästen im #Brennpunkt-Talk.