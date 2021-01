Unternehmerin zeigt ihre Lieblingsoutfits

Ausstrahlung, äußerst sympathisch und sehr taff - so treffen wir Susanne Messmer in Lochau. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wohnträume ihrer Kunden zu erfüllen. Ausgewählte Marken wie Minotti, Poliform oder Fendi gepaart mit Gespür für Stil, Exklusivität und Qualität machen „Platzhirsch Home Living“ zu einem zuverlässigen Partner in Sachen Interior Design. Dieses feine Gespür legt die 57-Jährige auch privat an den Tag. Ihr Wohnhaus diente sogar schon einmal als Filmkulisse für die TV-Krimi-Serie „Die Toten vom Bodensee“.