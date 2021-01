Rekordsieg? Henrik Kristoffersen „geehrt“

Kristoffersen: „Spezielles Rennen“

„Ja, das ist wirklich ein spezielles Rennen für mich. Mit dem Christian Mitter und dem Stefan Kronberger hab ich in meinen Anfangszeiten unweit der Planai auf der Reiteralm immer trainiert, ich wohne nur 45 Minuten entfernt in Salzburg. Und ich habe in Schladming mein erstes Weltcup-Rennen gewonnen!“ Mittlerweile hat er 22 Siege auf seiner Visitenkarte. Vier davon holte er auf der berühmten Planai.