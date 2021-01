Pizzaessen als Therapie für Forensik-Insassen

„Wesentliches Ziel des Straf- sowie des Maßnahmenvollzugs ist es, die Gefährlichkeit von Insassen bzw. Untergebrachten hintanzuhalten und sie in unsere Gesellschaft zu reintegrieren. Zu diesem Zweck erfolgen in der Justizanstalt Asten Sozialtrainings im Rahmen von Besuchen eines gastronomischen Betriebs“, heißt es in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage. Acht Ausgänge gab es im Vorjahr, 2019 wurde 24-mal Pizza geschmaust. Die Rechnung müssen die Untergebrachten bezahlen.