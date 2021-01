„Wir spüren noch die Folgen der Spekulationen“

Lange hatte OÖ eine geringe Langzeitarbeitslosigkeit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie jetzt um 52 Prozent an, auf 12.800 Menschen. Zum Vergleich: 2008 suchten noch weniger als fünf Prozent der Arbeitslosen in OÖ länger als ein Jahr einen Job; derzeit sind es 24,6 Prozent, also jeder Vierte ohne Arbeit. Als Grund für die „Explosion der Zahlen“ nennt AK-Chef Johann Kalliauer die Corona-Pandemie und die Spekulationskrise 2008/2009. „Wir spüren bis heute die Langzeitfolgen“, sagt Kalliauer.