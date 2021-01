Wöber: „Jetzt kann uns die Presse in Ruhe lassen!“

Red Bull Salzburg hat sich mit einer staubtrockenen Leistung die Tabellenführung in der Bundesliga zurückgeholt. Der Titelverteidiger präsentierte sich beim 2:0 in Altach äußerst pragmatisch - wodurch die „Bullen“ erstmals nach elf Pflichtspielen eine Partie wieder ohne Gegentreffer beendeten. Innenverteidiger Maximilian Wöber bewertete die drei Punkte im Ländle realistisch. „Man muss nicht übertrieben stolz darauf sein, aber zumindest kann uns die Presse jetzt einmal eine Woche in Ruhe lassen, weil wir kein Tor bekommen haben …“