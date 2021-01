Mann schoss auf Bus und mehrere Autos

Am Sonntag, gegen 10.35 Uhr, fuhr ein Linienbus der LBA auf der Haldenstrasse in Gamprin Richtung Schellenberg. Ausser dem Fahrer befand sich niemand im Linienbus. Der Busfahrer stellte dann auf dem linksseitigen Trottoir einen Fussgänger fest, der mit einer Pistole auf den Bus zielte und mehrfach schoss. Der Buslenker erschrak und fuhr noch etwas weiter, bevor er anhielt und die Landespolizei verständigte. Die um 10.44 Uhr alarmierte Landespolizei rückte unverzüglich an den Tatort aus und konnte den Täter wenige Minuten später in Oberbendern anhalten und festnehmen. Während der polizeilichen Intervention gingen noch weitere Anrufe bei der Landespolizei ein. Demnach hatte der Mann kurz vorher schon in Gamprin auf mindestens zwei weitere fahrende Fahrzeuge gezielt und auch Schüsse abgegeben.