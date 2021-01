Phil Collins will wieder mit Genesis touren

Rosenkrieg mit Ex, Rücken-OP, Pankreatitis

Auf den letzten gemeinsamen Fotos wirkte Collins wie ein Häufchen Elend. Dass er angeschlagen aussah, hatte aber wohl auch mit seiner körperlichen Verfassung zu tun. Seit einer Rückenoperation geht der gebürtige Londoner am Stock, weil sein rechter Fuß gelähmt ist. Auch drei Scheidungen gingen nicht spurlos an ihm vorüber. Er flüchtete sich in den Alkohol, die Trinkerei bescherte ihm eine akute Pankreatitis, eine gefährliche Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Erst nach mehreren Versuchen gelang ihm der Entzug. Außerdem befindet er sich mit seiner Ex-Frau in einem Rosenkrieg. Cevey hatte Collins unter anderem als „impotenten Einsiedler“ bezeichnet.