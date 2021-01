Heute seit Wochen erstmals keine Corona-Todesfälle

Von Freitag auf Samstag (jeweils 8 Uhr) wurden in Kärnten 139 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Covid-Todesfall gibt es keinen einzigen - das ist das erste Mal seit zwei Wochen, dass niemand an oder mit dem Virus gestorben ist. Seit Beginn der Pandemie sind in Kärnten bereits 610 Patienten an oder mit Corona gestorben.