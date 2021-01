Unfall in St. Margarethen: Schwierige Bergung

Ein in Richtung Knittelfeld fahrender Pkw-Lenker verlor gegen 13:50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich dabei um die eigene Achse und krachte im Anschluss in eine Hausmauer. Dabei blieb das Fahrzeug halb in der Luft hängen - was den Einsatz erschwerte.