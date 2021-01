Snowboard: Crosser Dusek bei Weltcup-Start Fünfter

Österreichs Snowboard-Crosser sind mit drei Halbfinal-Teilnahmen beim späten Weltcup-Auftakt im italienischen Valmalenco gestartet. Bester ÖSV-Boarder in der Lombardei war Jakob Dusek als Sieger des kleinen Finales als Fünfter unmittelbar vor seinem Teamkollegen David Pickl. Weltcup-Titelverteidiger Alessandro Hämmerle (13.) schied nach schlechtem Start im Viertelfinale aus. Der Tagessieg ging am Samstag überraschend an den Niederländer Glenn de Blois.