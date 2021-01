Heute vor einem Jahr machte Wuhan dicht

Vor einem Jahr wurde Wuhan zum Synonym für eine Pandemie, die das gesamte Weltgeschehen von Grund auf verändert hat. Damals gab es erst 644 bestätigte Fälle und 18 Tote. Heute liegt die letzte registrierte Infektion in Wuhan schon mehrere Monate zurück. Auf offenen Flaniermeilen, in Einkaufszentren oder auf Märkten der Metropole erinnern nur noch Masken vor den Gesichtern der Menschen an das Virus.