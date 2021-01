Altes Ehepaar wollte sterben: Frau vor Gericht

Der Verfassungsgerichtshof hat das Sterbehilfeverbot teilweise gekippt - ab 2022. Die Kärntnerin kommt also nicht in den Genuss der neuen Rechtslage. Allerdings gibt es noch den „entschuldigenden Notstand“, auf den Richter Gernot Kugi zurückgreifen könnte. Diesen gab es in Klagenfurt bereits einmal, als ein Mann seine todkranke Frau zum Freitod in die Schweiz begleitete.