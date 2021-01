Marcel in Neureuther-Buch: „Olympia war nie schön“

Im vergangenen Winter sei in Hinterstoder die Idee zu dem Buch konkret geworden, erzählte der im März 2019 zurückgetretene Deutsche. „Es ist ein Versuch, den Sport wieder in die richtige Richtung zu lenken. Dass man die Kinder weg vom Telefon bekommt. Dass man in die Köpfe der Kinder bekommt, dass der Sport sensationell und einzigartig ist. Dass es nicht die Vision ist, das nächste Level am Handy zu schaffen, sondern etwas viel Größeres.“ Zielgruppe seien all jene, die etwas verändern wollen, denn jeder könne ein Held von morgen sein. Und keinem Kind oder Jugendlichen schade es, wieder einmal ein Buch in die Hand zu nehmen, anstatt nur auf Instagram nachzuschauen.