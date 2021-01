Klammers Olympia-Triumph kommt in die Kinos

Wie Herstellungsleiter und Produzent Jakob Pochlatko sagte, sei man sich einer großen Verantwortung durchaus bewusst: „Immerhin geht es um nichts weniger als die Geschichte eines österreichischen Nationalhelden.“ Man wolle das Publikum eintauchen lassen in eine große Heldengeschichte - „mit Skiaufnahmen, wie man sie in dieser Form noch nicht auf Kinoleinwand gesehen hat“. Gedreht wird in Kärnten, am Patscherkofel in Tirol und in Wien, die Produktion von epo-film und Samsara Film wird in Zusammenarbeit mit Servus TV hergestellt, neben zahlreichen weiteren Partnern ist auch der ORF an Bord.