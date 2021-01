Schweiz verpasst Sensation gegen Frankreich

Erst durch einen Kraftakt im Finish hat Frankreich am Montag sein abschließendes Vorrundenspiel von Österreich-Gruppe E gegen die Schweiz 25:24 (14:14) gewonnen. Ein 3:0-Lauf in den letzten sechs Minuten wendete die Partie zugunsten von „Les Bleus“, die damit alle drei Partien gewonnen haben und das Punktemaximum in die Hauptrunde mitnehmen.