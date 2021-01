Familientyrann: „Ich hab’ nur meine Frau getötet“

„Der Josef war ein Psychopath, hat in unserem Elternhaus Betretungsverbot. Wir haben schon immer befürchtet, dass es einmal so ausgeht“, sagt der Bruder des Opfers. Er war es, den die Tochter (44) des Paares – sie lebt im benachbarten Bauernhof in Oberösterreich, von wo die Mutter abstammt – alarmierte, nachdem Sonntagmittag niemand öffnete, als sie mit der Mutter zum Essenholen zum Kirchenwirt gehen wollte. Sie alleine traute sich nicht ins Haus.