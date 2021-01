Lendkanal ab morgen zum Eislaufen freigegeben!

Die letzten Überprüfungen wurden heute, Montag, gemacht - nun steht dem Vergnügen am Eis nichts mehr im Weg! Ab morgen, Dienstag, können Kufenflitzer eine Strecke von 1,5 Kilometern am gefrorenen Lendkanal in der Landeshauptstadt zum Eislaufen nutzen. Das bestätigen Stadt Klagenfurt und Eislaufverein Wörthersee.