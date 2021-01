Jetzt sind die Ärzte an der Reihe

Die Impfbereitschaft in vielen Heimen lag bei rund 90 Prozent. Auch konnten bisher 1250 Spitalsmitarbeiter geimpft werden. „Wenn Dosen wider Erwarten übrig geblieben sind, wurden diese an Ärzte aus der näheren Umgebung und deren medizinisches Personal verimpft. So haben auch 70 Heim- und Hausärzte sowie 120 Ordinationsangestellte das Vakzin bereits erhalten“, so Schneemann.