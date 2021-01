Biathlon: Leitner in Oberhof erstmals am Podest

Biathlet Felix Leitner ist als Zweiter erstmals in seiner Karriere im Weltcup aufs Stockerl gelaufen. Der 24-jährige Tiroler blieb beim Massenstart-Bewerb in Oberhof am Sonntag wie sein fünftplatzierter ÖSV-Kollege Simon Eder am Schießstand makellos und musste sich zum Abschluss in Thüringen nur dem Norweger Tarjei Bö um 3,6 Sekunden geschlagen geben. Das Podest komplettierte der Schweizer Simon Weger.