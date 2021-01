Vanessa Herzog bei EM-Halbzeit Siebente

Vanessa Herzog liegt zur Halbzeit der Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen an der siebenten Stelle. Die Titelverteidigerin beendete zunächst die 500 Meter auf Rang drei, 29 Hundertstel hinter der russischen Gesamtführenden Angelina Golikowa und vier Hundertstel hinter der Niederländerin Femke Kok. Über 1.000 Meter reichte es dann für die Wahlkärntnerin zu Rang sieben. Am Sonntag warten auf die 25-Jährige neuerlich Läufe über 500 und 1.000 Meter.