Nach 616 Tagen Torsperre: Burgstaller traf wieder

Es war erst Burgstallers fünfter Einsatz für St. Pauli (17.), nachdem sich der 31-Jährige im Oktober im Spiel gegen Nürnberg innere Blutungen in Bauch und Niere zugezogen hatte. Mit Robert Zulj trug sich am Samstag ein weiterer Österreicher in die Torschützenliste ein: Dem Oberösterreicher gelang beim 3:1-Sieg seines Clubs und Tabellenführer VfL Bochum gegen Nürnberg der Ausgleich (31.). Der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf mit Kevin Danso blieb beim 3:0 in Aue zum siebenten Mal in Folge ohne Niederlage