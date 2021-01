Casual Dating 2.0

Reifere Frauen auf der Suche nach sexueller Abwechslung, suchen sich häufig gezielt jüngere Männer, mit denen sie ihre sexuellen Fantasien ausleben können. Das bringt mehrere Vorteile mit sich. Denn gerade reifere Frauen verfolgen oft Karrierepläne oder haben familiäre Verpflichtungen und sind deshalb ausschließlich an einer sexuellen Begegnung mit den jungen Männern interessiert. Jüngere Männer wiederum suchen in den meisten Fällen noch nicht nach einer Partnerschaft und können so von der sexuellen Erfahrung der reiferen Frauen profitieren.