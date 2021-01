31 Buslenker in Vorarlberg mit Corona infiziert

In Vorarlberg sind am frühen Donnerstagabend zwei Corona-Cluster bekannt geworden: Wie Landesrat Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung bekannt gab, sind zum einen 31 Buschauffeure betroffen. Am Donnerstag durchgeführte Antigen-Tests bei weiteren 160 Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr hätten aber lediglich drei weitere Verdachtsfälle zutage gefördert. Der zweite Cluster trat in der Unfallchirurgie des LKH Feldkirch mit 18 Infizierten auf.