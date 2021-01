Rechnungshof zerpflückt Ressort von Peter Hacker

Fall 3: Passt schon so

Begutachtet wurden auch die Förderungen als Hilfen in besonderen Lebenslagen zur Überwindung finanzieller Notlagen. Bei einem Drittel der überprüften Vergaben fehlte die Begründung in Bezug auf die Förderungswürdigkeit, kritisiert Ingrid Korosec (ÖVP). So wurden etwa in einem Fall Mietzinsrückstände in der Höhe von 7000 Euro beglichen. Der aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern bestehende Haushalt bezog Transferleistungen (Notstandshilfe, Mindestsicherung, Wohnbeihilfe, Pflegegeld, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe) und hatte monatlich sogar 1200 Euro frei verfügbar. Über angegebene Verwaltungsstrafen (4300 Euro) fanden sich keine Belege im Akt.