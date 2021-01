Rebel Wilson wurde bei Trip durch Afrika entführt

„Einmal wurde ich in Afrika entführt“, verriet Rebel Wilson, die zuletzt in Österreich zum Abspecken war, jetzt in einem Interview. „Es war im ländlichen Mosambik.“ Nur mit Schrecken erinnert sie sich an diesen grauenhaften Moment zurück. „Wir waren auf diesem Viehtransporter und diese Männer kamen mit Waffen auf einem anderen Truck auf uns zu.“