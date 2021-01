Shiffrin: „Habe mich wieder am Leben gefühlt“

Gegnerinnen spornen Shiffrin an

Der Fünfkampf an der Spitze der Slalom-Welt mit Katharina Liensberger, Petra Vlhova, und den beiden Schweizerinnen Michele Gisin und Wendy Holdener motiviert Shiffrin zu neuen Höchstleistungen: „Die Duelle mit den anderen machen mir Spaß. Ich habe dadurch mehr Energie. Es spornt mich an. Ich weiß, dass ich immer angreifen muss, wenn ich einen Fehler mache, bin ich sofort weg im Kampf um die Podestplätze.“