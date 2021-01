Brigitte Macron zu Weihnachten positiv getestet

Frankreichs First Lady Brigitte Macron ist zu Weihnachten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 67-Jährige hat den Berichten zufolge am 24. Dezember ein positives Testergebnis erhalten. Ihr Ehemann, Präsident Emmanuel Macron, war Mitte Dezember positiv getestet worden. Brigitte Macron wurde danach als Kontaktfall eingestuft. Sechs Tage nach Weihnachten sei ihr Testergebnis dann negativ gewesen, so das Büro weiter.