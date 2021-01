Caritas-Chef: Trump-Sperre „Gefahr für Demokratie“

Aufklärung über den Hintergrund der Sperre gibt unterdessen ARD-Digitalexperte Dennis Horn (siehe Tweet oben). „Es ist bemerkenswert, wie tief Twitter in die Interpretation dieser Tweets geht. Das erinnert mich eher an die Analysen politischer Beobachterinnen und Beobachter in meiner Timeline - und weniger an das bisherige Vorgehen, klare Lügen von Donald Trump zu markieren“, schreibt Horn, merkt aber auch an: „So konsequent dieser Schritt ist und so viel Applaus Twitter dafür nun bekommen mag: Man konnte die Tweets von Donald Trump seit Jahren in genau dieser Form auslegen. Es waren die Jahre, in denen sich das, was wir jetzt erleben, überhaupt erst zusammenbrauen konnte.“