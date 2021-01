Polit-Streit um Entsorgung der Christbäume

Werbeplakat in den Sozialen Medien entdeckt

Der Bürgermeisterkandidat hat ein entsprechendes Werbeplakat in den Sozialen Medien im Internet entdeckt. Optisch erinnere es nämlich keineswegs an eine allgemeine Gemeindeinformation, sondern mehr an eine Wahlwerbung. Eingesammelt worden seien die Tannen und Fichten am Donnerstag und Freitag; nur habe die Aktion absolut gar nichts mit den Roten in der Gemeinde zu tun. Die Entscheidung für die kostenlose Entsorgung sei von allen Fraktionen im Gemeinderat getroffen worden. Finanziert werde die Aktion also mit Steuergeld.