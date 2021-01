Ab 10.15 Uhr LIVE: Zweiter Herren-RTL in Adelboden

Ob Alexis Pinturault derzeit im Riesentorlauf zu schlagen ist, wagen wir mal zu bezweifeln. Auch, wenn Roland Leitinger gestern im zweiten Durchgang am Chuenisbärgli zu Hochform auflief. Und obwohl die Norweger ein Top-Team haben (gestern waren vier Norweger in der Top 10) und auch die Hausherren aus der Schweiz nicht zu unterschätzen sind, ragt der Franzose aus dem Teilnehmerfeld einfach raus. Am Freitag fuhr er in beiden Durchgängen Bestzeit.