Maskengegner drohen Lehrern mit Klagen

In den vergangenen Tagen sind bei zahlreichen Schulleitungen Drohbriefe eingelangt, in denen Maskengegner Direktoren und Lehrer auffordern, sich der Maskenpflicht an Schulen zu widersetzen. Sollten sie sich den Schulbehörden dennoch fügen, droht man ihnen mit strafrechtlichen Konsequenzen. Als Begründung wird eine im Dezember ergangene Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Maskenpflicht angeführt.