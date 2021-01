Mopeddiebe immer dreister

Eine böse Überraschung erlebte ein 19-Jähriger im Bezirk Oberpullendorf. Um 5.45 Uhr in der Früh rief ihn seine Schwester an. „Seit wann bist du um diese Uhrzeit arbeiten?“, fragte sie erstaunt nach. Sie war auf der Fahrt zum Job, ihr Bruder aber nicht. Dass er schon im Morgengrauen im Dienst ist, hatte sie nur angenommen, weil sein Moped nicht – wie gewohnt – auf dem Parkplatz vor der Wohnanlage in Lackenbach stand. Der Grund für das Missverständnis war schnell gefunden. Unbekannte Täter hatten das Gefährt des 19-Jährigen mitten in der Nacht abtransportiert.