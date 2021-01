Corona-Demo: Ermittlungen wegen Wiederbetätigung

Bild in sozialen Medien

Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde hatte in sozialen Medien ein entsprechendes Bild entdeckt und der Polizei in Oberösterreich weitergeleitet, sagte Furtner. Bereits seit mehreren Tagen seien im Innviertel Demonstranten unterwegs, die gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestieren. In Braunau machten sie offenbar halt vor dem Geburtshaus des NS-Führers.