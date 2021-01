Blick zurück: 2020 war sehr warm, nass und sonnig

„Mensch gewöhnt sich an die Temperaturen“

Im Durchschnitt am wärmsten war es in Linz mit 11,2 Grad. Obwohl der Sommer zu Beginn nicht so richtig in Schwung kommen wollte, lag man auch hier am Ende über dem langjährigen Mittel. „Dass der Sommer von vielen als gar nicht so warm empfunden wurde, zeigt, wie sich die Menschen an die zunehmend heißen Temperaturen gewöhnt haben“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe von Ubimet. Fast schon traditionell lag auch die Sonnenscheindauer über dem Mittel. Am längsten schaute die Sonne in Mattighofen vorbei.