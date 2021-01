Landtagswahl-„Joker“ Bürgerlisten OÖ wächst weiter

Vier Parteien, ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne, sitzen derzeit in Oberösterreichs Landtag und wegen des Proporzes auch in der Landesregierung. Bei der Wahl - voraussichtlich am 26. September - werden die Neos erneut versuchen, die 4-Prozent-Hürde zu überspringen. Martin Gollner, Stadtarzt in Peuerbach, bringt unter dem Motto „frei - konservativ - sozial“ aber eine weitere Alternative für Unentschlossene in Erinnerung - siehe die Plakat-Karikatur: Die Sammelbewegung „Bürgerlisten OÖ“, die als neue Partei auch in den Landtag einziehen möchte und sich dafür - aufsummiert aus den vielen Wähleranteilen in Gemeinden - gute Chancen ausrechnet.