Ab 12.30 Uhr LIVE: Slalom der Damen in Zagreb

Gemeinsam mit Marlies Raich hält US-Ausnahmeläuferin Shiffrin bei dem Rekord von vier Siegen auf dem Sljeme. Aber schon ein Podestrang würde zusätzlichen Glanz in die persönliche Erfolgsliste bringen, wäre das doch der 100. im Weltcup. Müsste sie wählen, würde sich unter den bisher 99 als Favoriten die Siege in Abfahrt und Super-G im Jänner 2020 in Bansko wählen. „Ich hatte Angst und nicht daran geglaubt, dass ich es durch diesen Kurs schaffe“, erinnerte Shiffrin. „Und es waren die letzten Rennen, die mein Papa gesehen hat.“ Auch der überhaupt erste Weltcup-Sieg im Dezember 2012 im Slalom von Aare stehe ganz oben.