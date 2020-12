Britische Virus-Mutation auch in China aufgetaucht

Die Studentin sei von Großbritannien nach China zurückgekehrt, heißt es in einer Publikation der chinesischen Seuchenbehörde. Die wahrscheinlich deutlich ansteckendere Variante des Virus sei bereits am 14. Dezember bei einer Untersuchung in Shanghai festgestellt worden. China setzte am 24. Dezember alle Direktflüge von und nach Großbritannien auf unbestimmte Zeit aus.