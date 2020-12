Ärztemangel geht auch 2021 in die Verlängerung

Keiner will „Einzelkämpfer“ sein

Das Modell der Einzelpraxis, also des klassischen einzelkämpferischen Hausarztes, so zeigt schoneine nur kursorische Analyse dieser 25 Fälle, hat offenbar endgültig ausgedient; Bewerbungen gibt es fast ausschließlich auf offene Stellen in Gruppenpraxen oder Primärversorgungszentren.