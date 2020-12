Hacker: „Dem Virus das Gift aus den Zähnen ziehen“

Nach dem medienwirksamen Österreich-Impfstart in der MedUni Wien sind Sonntagmittag auch in der Wiener Klinik Favoriten - dem ehemaligen Kaiser-Franz-Josefs-Spital - die ersten Vakzine gegen das Coronavirus verabreicht worden. In dem Spital befindet sich eine der bedeutendsten Covid-Stationen der Stadt. Geimpft wurden hochexponierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ständigem Kontakt mit infizierten Personen stehen. Mit der Impfung werde man nun „dem Virus das Gift aus den Zähnen ziehen“, kündigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker an.